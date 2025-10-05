Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Viễn Phương (SN 1995, ở xã Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 11-8, Công an xã Tây Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) bắt quả tang 4 đối tượng Nguyễn Hoàng Duy (SN 2008), Đinh Lê Thành Duy (SN 2008, cùng ở xã Tây Sơn), Võ Văn Đức (SN 2001) và Tô Quốc Cầu (SN 1996, cùng ở phường An Nhơn Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Đình Viễn Phương tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Phương đã bán ma túy cho 4 đối tượng trên để tổ chức sử dụng. Sau khi biết nhóm 4 đối tượng trên đã bị bắt giữ, Phương bỏ trốn khỏi địa phương. Thời gian gần đây Phương lén lút trở về nhà, bị Công an xã Tây Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.