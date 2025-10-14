Khởi tố 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Hoài Ân

(GLO)- Sau thời gian mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, các đối tượng gồm: Trần Ngọc Hoàn, Bùi Ngọc Vọng, Đặng Công Thịnh (cùng SN 2007) và Phan Minh Luân (SN 2004). Cả 4 đều trú ở xã Hoài Ân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: Thành Long

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hoài Ân đã phát hiện có nhóm đối tượng chuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên lập kế hoạch triệt xóa. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn lôi kéo nhiều thanh thiếu niên ở địa phương cùng tham gia sử dụng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 3-8, Công an xã Hoài Ân đã kiểm tra tại nhà Bùi Ngọc Vọng và phát hiện Vọng cùng Hoàn, Thịnh, Luân đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận rủ nhau mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và thống nhất địa điểm để cùng sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.