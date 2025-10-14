Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Hoài Ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau thời gian mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, các đối tượng gồm: Trần Ngọc Hoàn, Bùi Ngọc Vọng, Đặng Công Thịnh (cùng SN 2007) và Phan Minh Luân (SN 2004). Cả 4 đều trú ở xã Hoài Ân.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-gia-lai-thuc-hien-lenh-bat-tam-giam-cac-doi-tuong.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: Thành Long

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hoài Ân đã phát hiện có nhóm đối tượng chuyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên lập kế hoạch triệt xóa. Đặc biệt, nhóm đối tượng này còn lôi kéo nhiều thanh thiếu niên ở địa phương cùng tham gia sử dụng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 3-8, Công an xã Hoài Ân đã kiểm tra tại nhà Bùi Ngọc Vọng và phát hiện Vọng cùng Hoàn, Thịnh, Luân đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận rủ nhau mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và thống nhất địa điểm để cùng sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

Tin tức

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

Tin tức

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Tin tức

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Tin tức

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

Tin tức

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

null