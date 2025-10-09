Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 31-7, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Bồng Sơn phát hiện tại phòng trọ của Nguyễn Minh Thành Đạt (thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn) có nhiều hộp thuốc lá, dụng cụ để trộn thuốc lá và 67 điếu thuốc lá nghi vấn có ma túy bên trong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Qua đấu tranh, Công an phường Bồng Sơn đã làm rõ hành vi của Đạt và đồng bọn. Theo đó, thông qua mạng xã hội, Đạt liên hệ đặt mua “thuốc lá phê Dominix” về dùng thử.

Sau khi hút thử loại thuốc lá này, Đạt có cảm giác “phê”, kích thích nên đã liên hệ đặt mua với số lượng lớn, mục đích về bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Trong tháng 7-2025, Đạt đã lôi kéo Trần Hữu Nhơn cùng tham gia pha chế, đóng gói bán điếu thuốc Dominix có chứa chất ma túy cho một số thanh thiếu niên trên địa bàn phường Bồng Sơn.

Thuốc lá phê có ma túy Công an phường Bồng Sơn thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Cuối tháng 9 vừa qua, kết quả giám định 67 điếu thuốc lá thu tại nhà trọ của Đạt cho thấy bên trong mỗi điếu dạng thảo mộc khô là chất ma túy. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng trên về tội mua bán trái phép chất ma túy.