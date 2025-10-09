Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 31-7, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Bồng Sơn phát hiện tại phòng trọ của Nguyễn Minh Thành Đạt (thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn) có nhiều hộp thuốc lá, dụng cụ để trộn thuốc lá và 67 điếu thuốc lá nghi vấn có ma túy bên trong.

co-quan-canh-sat-dieu-tra-cong-an-tinh-gia-lai-thuc-hien-lenh-bat-tam-giam-2-doi-tuong-dat-va-nhon.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Qua đấu tranh, Công an phường Bồng Sơn đã làm rõ hành vi của Đạt và đồng bọn. Theo đó, thông qua mạng xã hội, Đạt liên hệ đặt mua “thuốc lá phê Dominix” về dùng thử.

Sau khi hút thử loại thuốc lá này, Đạt có cảm giác “phê”, kích thích nên đã liên hệ đặt mua với số lượng lớn, mục đích về bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Trong tháng 7-2025, Đạt đã lôi kéo Trần Hữu Nhơn cùng tham gia pha chế, đóng gói bán điếu thuốc Dominix có chứa chất ma túy cho một số thanh thiếu niên trên địa bàn phường Bồng Sơn.

2.jpg
Thuốc lá phê có ma túy Công an phường Bồng Sơn thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Cuối tháng 9 vừa qua, kết quả giám định 67 điếu thuốc lá thu tại nhà trọ của Đạt cho thấy bên trong mỗi điếu dạng thảo mộc khô là chất ma túy. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã củng cố hồ sơ, khởi tố 2 đối tượng trên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

Tin tức

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

Tin tức

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Pháp luật

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null