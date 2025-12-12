Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm cán bộ bị thương khi khống chế đối tượng nghi ngáo đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY TRINH
BẢO HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-12, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên-cán bộ Công an phường Diên Hồng bị thương khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về đối tượng có biểu hiện ngáo đá tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku, Công an phường Diên Hồng đã phân công tổ công tác gồm Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường xác minh vụ việc.

dai-ta-pham-huu-truong-dong-vien-tang-qua-dai-uy-duong-cao-nguyen-1131.jpg
Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (bìa phải) động viên, tặng quà Đại úy Dương Cao Nguyên (giữa). Ảnh: T.T

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với quần chúng nhân dân tiếp cận đối tượng. Trong quá trình khống chế, Đại úy Dương Cao Nguyên đã bị đối tượng dùng kéo đâm, gây thương tích ở vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Qua xác minh, đối tượng đâm cán bộ Công an là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, trú tại tổ dân phố 2-Hội Thương, phường Pleiku).

Ngay trong sáng 12-12, tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, Đại tá Phạm Hữu Trường đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần để Đại úy Dương Cao Nguyên sớm hồi phục, trở lại công tác.

3.jpg
Đối tượng Đặng Hoàng Quý tại cơ quan Công an. Ảnh: B.H

Đại tá Phạm Hữu Trường cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng khi nhanh chóng truy bắt đối tượng nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) tuyên truyền cho người dân về các chiêu trò, thủ đoạn lừa đảo.

Điều tra nhóm người chào mời làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng ở Vĩnh Thạnh

Pháp luật

(GLO)- Sáng 7-12, Thượng tá Đinh Văn Ngoan-Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác minh vụ việc nhóm đối tượng lạ mặt vận động, chào mời người dân trên địa bàn làm sổ đỏ với giá hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lừa đảo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa ra quân tuần tra đêm giữ bình yên thôn, làng. Ảnh: V.C

Công an Ia Pa tuần tra xuyên đêm giữ bình yên thôn, làng

Pháp luật

(GLO)- Sau sáp nhập, mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó, tăng cường tuần tra, kiểm soát xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa.

Gia Lai: Khởi tố thanh niên xin tiền mua ma túy không được liền đập phá nhà cửa

Pháp luật

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Xuân Bảo (SN 1996, trú tổ dân phố 11, phường An Phú) để tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự.

null