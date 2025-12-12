Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm cán bộ bị thương khi khống chế đối tượng nghi ngáo đá

(GLO)- Sáng 12-12, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên Đại úy Dương Cao Nguyên-cán bộ Công an phường Diên Hồng bị thương khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo về đối tượng có biểu hiện ngáo đá tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku, Công an phường Diên Hồng đã phân công tổ công tác gồm Trung tá Vũ Quang Huy và Đại úy Dương Cao Nguyên đến hiện trường xác minh vụ việc.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (bìa phải) động viên, tặng quà Đại úy Dương Cao Nguyên (giữa). Ảnh: T.T

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với quần chúng nhân dân tiếp cận đối tượng. Trong quá trình khống chế, Đại úy Dương Cao Nguyên đã bị đối tượng dùng kéo đâm, gây thương tích ở vùng mặt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Qua xác minh, đối tượng đâm cán bộ Công an là Đặng Hoàng Quý (38 tuổi, trú tại tổ dân phố 2-Hội Thương, phường Pleiku).

Ngay trong sáng 12-12, tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, Đại tá Phạm Hữu Trường đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần để Đại úy Dương Cao Nguyên sớm hồi phục, trở lại công tác.

Đối tượng Đặng Hoàng Quý tại cơ quan Công an. Ảnh: B.H

Đại tá Phạm Hữu Trường cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của Công an phường Diên Hồng khi nhanh chóng truy bắt đối tượng nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.