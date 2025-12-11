Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 2.357 phương tiện giao thông bị chặn đăng kiểm vì chưa nộp phạt vi phạm

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa vào diện cảnh báo đối với 2.357 xe ô tô vi phạm phạt nguội nhưng chưa nộp phạt.

Cụ thể, số trường hợp vi phạm nói trên được phát hiện, ghi nhận bởi hệ thống camera giám sát trong tháng 10-2025 trên phạm vi toàn tỉnh. Tổng mức phạt theo thông báo là 6,35 tỷ đồng.

trich-xuat.jpg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trích xuất dữ liệu phương tiện vi phạm. Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong đó, lỗi chủ yếu là chạy quá tốc độ từ 5-10 km/giờ, với 1.497 trường hợp, tổng số tiền phạt 1,34 tỷ đồng. Tiếp đến là lỗi chạy quá tốc độ từ 10-20 km/giờ, với 773 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt 3,86 tỷ đồng.

Tất cả các trường hợp trên đã được lực lượng Cảnh sát giao thông trích xuất hình ảnh, gửi thông báo đến người vi phạm. Tuy nhiên, quá thời hạn 20 ngày (kể từ ngày gửi thông báo vi phạm), chủ phương tiện, người vi phạm vẫn chưa liên hệ giải quyết xử phạt vi phạm.

Thực hiện quy định tại Thông tư 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp quản lý, cảnh báo phương tiện trên chương trình quản lý kiểm định và thông báo cho chủ phương tiện khi đi kiểm định lại phải liên hệ lực lượng Cảnh sát giao thông để nộp phạt.

Hiện nay, ngoài thông báo vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông, chủ phương tiện, tài xế có thể chủ động tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng VNeTraffic để chủ động nộp phạt, tránh phiền toái khi bị chặn đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan như cấp, cấp đổi giấy phép lái xe; sang tên phương tiện.

