Gia Lai: Phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Trước đó, ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Nam thành lập 6 tổ công tác, tập trung kiểm tra các cơ sở như nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, quán karaoke trên địa bàn phường.

ba-doi-tuong-ma-tuy-6048.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình kiểm tra, tại phòng 104 của nhà nghỉ T.N. (ở khu phố 31, phường Quy Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện 3 khách lưu trú Lê Quang Bảo (SN 1982), Võ Như Tân (SN 1978, cùng ở phường Quy Nhơn) và Nguyễn Văn Tèo (SN 1975, ở phường Quy Nhơn Nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, tổ công tác cũng phát hiện trong phòng có ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Tân khai nhận đã mua ma túy, còn Bảo và Tèo chuẩn bị dụng cụ, địa điểm để sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

null