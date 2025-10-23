Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Gia Lai: Trộm cắp xe máy để có tiền mua ma túy

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 23-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao đối tượng Phan Thanh Hưng (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) cho Công an phường Quy Nhơn để củng cố hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, Hưng khai nhận trộm xe máy để có tiền mua ma túy sử dụng.

Thực hiện cao điểm tổng rà soát các diện đối tượng, điểm liên quan đến ma túy trên địa bàn, tối 21-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã thành lập 5 tổ công tác tập trung kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ, cơ sở karaoke... trên địa bàn phường.

doi-tuong-phan-thanh-hung-tai-co-quan-dieu-tra.jpg
Đối tượng Phan Thanh Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.G

Qua kiểm tra, Công an phường Quy Nhơn Bắc phát hiện Trần Thị Thu N. (SN 1997, ở xã Tuy Phước) và Phan Thanh Hưng thuê 2 nhà nghỉ khác nhau trên địa bàn phường để sử dụng dụng ma túy. Tổ công tác tiến hành test nhanh, kết quả cả 2 đều dương tính với chất ma túy.

Riêng Phan Thanh Hưng khai nhận: Đầu tháng 10 vừa qua, đối tượng thực hiện 1 vụ trộm xe máy ở phường Quy Nhơn. Do nghiện ma túy nên đối tượng trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

