Gia Lai: Cặp nam nữ giấu ma túy trong két nước bồn cầu nhà nghỉ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an xã Hoài Ân vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1993, trú thôn Phú Khương, xã Ân Tường) và Trần Thị Ngọc Tuyên (SN 1995, trú TP. Cần Thơ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 22 giờ 10 phút ngày 22-10, Công an xã Hoài Ân kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ S.Đ. (ở xã Hoài Ân), phát hiện Thắng và Tuyên có biểu hiện nghi vấn.

doi-tuong-thang.jpg
Đối tượng Thắng và két nước bồn cầu nơi cất giấu ma túy. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, lực lượng Công an phát hiện trong két nước bồn cầu của phòng vệ sinh có 2 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và 1 bịch ni lông chứa ma túy.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy, loại Methamphetamine và thuốc lắc (MDMA). Tiến hành khám xét nhà đối tượng Thắng ở xã Ân Tường, lực lượng Công an phát hiện 1 bịch ni lông chứa chất ma túy Methamphetamine.

tang-vat-vu-an.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: ĐVCC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thắng mua ma túy đá từ một đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) ở tỉnh Quảng Ngãi với giá 3 triệu đồng, mang về cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời. Chiều 22-10, đối tượng mang ma túy đến nhà nghỉ nói trên rủ Tuyên sử dụng thì bị phát hiện.

Quá trình điều tra, Thắng còn khai nhận đã bán ma túy cho Đặng Công Thịnh (SN 2007, ở thôn An Đôn, xã Hoài Ân) - đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

