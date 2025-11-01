Gia Lai: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Công an xã Đak Pơ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Đức Tín (SN 1999, trú thôn An Hòa, xã Ya Hội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 30-10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện Tín điều khiển mô tô lưu thông trên tỉnh lộ 667 theo hướng Ya Hội - Kông Chro nhưng không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Tín bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang điều khiển xe máy chạy trên đường. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác bí mật bám theo nhưng khi đến đoạn đường thuộc xã Ya Ma thì mất dấu đối tượng. Tổ công tác sau đó tiếp tục tuần tra kiểm soát khép kín để truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác một lần nữa phát hiện Tín di chuyển trên tỉnh lộ 667 theo hướng ngược lại nên đã phối hợp cùng Tổ Phòng chống tội phạm-Công an xã Đak Pơ tiến hành truy bắt. Khi đến Km 8+400 tỉnh lộ 667, đoạn qua làng Kruối Chai (xã Đak Pơ), lực lượng Công an đã dừng được phương tiện để kiểm tra.

Khi lực lượng Công an yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến người và phương tiện, Tín vùng bỏ chạy. Tuy nhiên, đối tượng lập tức bị khống chế.

Qua kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần bên trái có đựng hộp thuốc lá, trong đó có 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Lực lượng Công an tiến hành đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc.

Thời điểm bị phát hiện, đối tượng Tín dương tính với ma túy. Ảnh: ĐVCC

Kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy. Qua làm việc, Tín khai nhận 3 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng mang theo trong người là ma túy đá mua về để sử dụng.