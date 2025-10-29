Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công an xã Tuy Phước phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 29-10, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 đối tượng dương tính với ma túy được phát hiện trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn.

Trước đó, tối 25-10, trong quá trình kiểm tra nhà nghỉ T.N. tại thôn Trung Tín 1, lực lượng Công an xã phát hiện Lê Quốc Quân (SN 2003, trú thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) và Đặng Văn Cử (SN 2001, trú thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước) dương tính với ma túy.

Cùng thời điểm, tại nhà nghỉ H.T. ở thôn Vân Hội 2, lực lượng Công an phát hiện Võ Tấn Lực (SN 1987, trú thôn Chánh Lý, xã Xuân An) dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Võ Tấn Lực. Ảnh: ĐVCC

Tính đến nay, Công an xã Tuy Phước đã kiểm tra 45 khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; qua đó, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy và 2 cơ sở vi phạm quy định về hoạt động lưu trú. Các trường hợp vi phạm đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

