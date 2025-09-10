Gia Lai: Tuyên phạt 2 bị cáo 17 năm 6 tháng tù vì mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 10-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt 2 bị cáo cùng sinh năm 2001, trú tại phường Quy Nhơn là Ngô Huy Hoàng 15 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Võ Minh Kiệt 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 23-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Trần Phú cũ (nay là Công an phường Quy Nhơn) tuần tra địa bàn, phát hiện Võ Minh Kiệt cất giấu trong người 2 viên nén màu cam và 1 gói tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Kiệt khai số ma túy này mua từ Ngô Huy Hoàng, gồm 0,7029 g MDMA và 1,4750 g Ketamine, với giá 2,8 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an kiểm tra phòng trọ của Hoàng, phát hiện thêm 24 viên nén màu cam và 5 gói tinh thể không màu. Kết quả giám định xác định, toàn bộ tang vật là 9,2142 g MDMA và 71,5097 g Ketamine.

2 bị cáo Hoàng và Kiệt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hoàng khai nhận đã mua ma túy của một người lạ ở TP. Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng Telegram để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Đáng chú ý, bị cáo Hoàng có 1 tiền án, chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên đã phạm vào tình tiết “Tái phạm nguy hiểm”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.