Gia Lai: Bộ đội Biên phòng khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

CÔNG CƯỜNG
(GLO)- Đồn Biên phòng Ia Chia (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao đối tượng Puih Đip (SN 2003, trú tại xã Ia Chia) cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

khoi-to-doi-tuong-puih-dip.jpg
Đối tượng Puih Đip bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công Cường

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 23-10, Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với Công an xã Ia Chia kiểm tra hành chính tại nhà ở của Puih Đip, phát hiện trong phòng ngủ cất giấu 5 đoạn ống nhựa màu trắng trong, hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất rắn, dạng tinh thể màu trắng đục; 1 gói ni lông (dài 6 cm, rộng 5,8 cm) bên trong có chứa chất rắn, dạng tinh thể màu trắng đục và một số vật dụng liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số ma túy trên được mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai). Sau khi mua ma túy về nhà, Puih Đip lấy một ít để sử dụng, số còn lại giấu trong mũ bảo hiểm treo trong phòng ngủ để dùng dần.

Kết quả giám định, tổng khối lượng ma túy thu được là 3,9486 g Methamphetamine.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

