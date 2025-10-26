Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Lớp học “đặc biệt” ở làng Khôn

Là người thường xuyên gắn bó với cơ sở, thiếu tá Luân hiểu rõ những khó khăn của bà con vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều người chưa đọc thông, viết thạo, trở thành trở ngại lớn khiến con đường thoát nghèo thêm gập ghềnh. Muốn bà con thay đổi cuộc sống, trước hết phải giúp họ biết chữ. Biết chữ để đọc, để hiểu, để làm và để ngày càng tiến bộ hơn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luân trực tiếp dạy môn Toán tại lớp xóa mù chữ ở làng Khôn. Ảnh: NVCC

Nghĩ là làm, thiếu tá Luân mạnh dạn đề xuất Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đồn để trực tiếp triển khai mô hình “Lớp học xóa mù chữ” cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ). Ngôi làng cách đơn vị gần 30 km, đường sá đi lại khó khăn.

Tháng 4-2023, kế hoạch mở lớp xóa mù chữ chính thức được ban hành. Đồn Biên phòng Ia Lốp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động quần chúng, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Kết quả khảo sát, thống kê cho biết, làng Khôn còn 71 người mù chữ và tái mù chữ (100% là người Jrai), chiếm hơn 12% dân số; trong đó có 45 người từ 20-50 tuổi. Điều đáng mừng là tất cả bà con ai cũng muốn được tham gia lớp xóa mù.

Để đảm bảo hiệu quả, thiếu tá Luân đề xuất tổ chức lớp theo từng đợt, mỗi đợt 15 học viên. Anh trực tiếp phụ trách môn Toán, trong khi trung tá Vũ Văn Hoằng, nhân viên Đội Vận động quần chúng đảm nhận môn Tiếng Việt.

“Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi lựa chọn cách truyền đạt gần gũi, trực quan, gắn bài học với những ví dụ quen thuộc trong đời sống để bà con dễ hiểu, dễ nhớ. Dù ban ngày đi rẫy, tối về ai cũng mệt nhưng mỗi buổi học đều đông đủ, không ai muốn nghỉ. Kết thúc mỗi đợt, bà con đã có thể đọc trôi chảy, viết đúng chính tả và thực hiện được các phép tính đơn giản”-thiếu tá Luân chia sẻ.

Không chỉ dạy chữ, thiếu tá Luân còn tranh thủ mỗi buổi học để lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phổ biến những nội dung thiết thực như: Luật Biên phòng Việt Nam, Quy chế khu vực biên giới, Luật Hôn nhân và Gia đình… Qua đó, giúp bà con nâng cao nhận thức, hiểu và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương; đồng thời tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhờ phương pháp giảng dạy sinh động, lớp học luôn duy trì sĩ số ổn định, 45 học viên đã được xóa mù chữ.

Thắt chặt tình quân-dân

Với vai trò Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, thiếu tá Luân luôn cùng đồng đội bám sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như đơn vị có biện pháp giải quyết hiệu quả.

Thiếu tá Luân (bên trái) trò chuyện cùng em Nguyễn Thị Thảo Nguyên (làng Ring, xã Ia Mơ) là “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Ảnh: P.D

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa công bố 80 thầy cô giáo tiêu biểu, xuất sắc của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 11-2025 tại Hà Nội. Trong số này, Gia Lai vinh dự có thiếu tá Nguyễn Văn Luân-thầy giáo “Quân hàm xanh” được tuyên dương. Chương trình do Trung ương Hội phối hợp với Bộ GD và ĐT và Tập đoàn Thiên Long, nhằm tôn vinh những người có đóng góp cho giáo dục, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo.

Không chỉ có vậy, thiếu tá Luân còn cùng đồng đội duy trì hiệu quả nhiều mô hình ý nghĩa như: “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”... Anh thường xuyên đến thăm hỏi, động viên học sinh và những hộ nghèo được phân công giúp đỡ, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ bà con vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Siu Nganh-Trưởng thôn Khôn-chia sẻ: “Bà con trong làng rất quý bộ đội, nhất là cán bộ Luân. Bộ đội không chỉ dạy chữ mà còn nhiệt tình hướng dẫn bà con cách làm vườn trồng rau xanh, làm kinh tế, giúp đỡ khi đau ốm hay gặp khó khăn. Bộ đội Luân luôn gần gũi, sâu sát với cuộc sống của dân làng nên ai cũng coi anh như người con của làng”.

Trung tá Nguyễn Văn Hiệp-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Lốp-nhận xét: “Đồng chí Luân là cán bộ tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong công tác dân vận. Việc mở lớp xóa mù chữ tại làng Khôn không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần giữ vững an ninh biên giới”.