Gia Lai: Hai đối tượng ma túy bị bắt ngay tại phòng ngủ

(GLO)- Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) đang điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Quân (SN 1999, trú thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) và Nguyễn Hoàng Lâm (SN 2005, trú thôn Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông) vì các hành vi liên quan đến ma túy.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 30-10, Công an xã Phù Mỹ Bắc tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Quân. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Quân cùng Lâm đang ở trong phòng ngủ và có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Trần Minh Quân tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Kiểm tra căn phòng, lực lượng phát hiện 1 gói ni lông hàn kín hai đầu, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Công an xã tiến hành đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận trước đó đã cùng nhau sử dụng ma túy đá (Methamphetamine). Trong đó, Quân được xác định đã có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an xã Phù Mỹ Bắc đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Quân để phục vụ công tác điều tra; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của Lâm để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhân đây, Công an xã Phù Mỹ Bắc kêu gọi người dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.