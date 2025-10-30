Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở phường Bồng Sơn

(GLO)- Ngày 29-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Trí (SN 1994) và Nguyễn Minh Trí (SN 2000, cùng ở phường Bồng Sơn) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, Công an phường Bồng Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Duy Trí và Nguyễn Minh Trí đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Nguyễn Duy Trí.

Nguyễn Minh Trí (trái) và Nguyễn Duy Trí bị tạm giữ hình sự. Ảnh: ĐVCC

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 gói ma túy và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng bước đầu khai nhận: Do nghiện nên rủ nhau mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và tổ chức sử dụng tại nhà.

Được biết, Nguyễn Minh Trí bỏ học sớm, đã có 1 tiền án về hành vi gây rối trật tự công cộng, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025.