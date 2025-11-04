Khởi tố giám đốc và nhân viên sản xuất cà phê giả tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can tại Chi nhánh Cà phê Thành Khôi về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Khu vực sản xuất cà phê của Tùng tại đường Mạc Đăng Dung. Ảnh: Văn Ngọc

2 bị can bị khởi tố và tạm giam trong vụ án này gồm: Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú) là Giám đốc Chi nhánh cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai và nhân viên của Tùng là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại phường An Bình).

Trước đó, ngày 24-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an phường Hội Phú, Công an xã Gào tiến hành kiểm tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) và cơ sở sản xuất tại 278 Trường Sa (xã Gào).

Kho xưởng của Công ty Nguyên Phát Gia Lai tại đường Trường Sa. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 4,3 tấn cà phê thành phẩm, trong đó có 377 kg thương phẩm đã đóng gói cùng hơn 4,3 tấn đậu nành hạt; 843 kg cà phê hạt đã rang; 2 xe tải thùng loại 2,5 tấn; 2 xe con; 410 triệu đồng tiền mặt, 3 máy chế biến cà phê; máy vi tính, sổ sách chứng từ kế toán, nhập kho… và một số hương liệu, phụ gia khác.

Đối tượng Tùng đã bị tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Qua giám định, lực lượng chức năng xác định số cà phê bột đã thu giữ là hàng giả, có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tùng là người đủ nhận thức để biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả nhưng vẫn chỉ đạo Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường để thu lợi nhuận.