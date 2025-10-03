Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Đảng là niềm tin tất thắng

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Gào là vùng căn cứ cách mạng kiên trung. Đồng bào nơi đây một lòng theo Đảng, góp sức người, sức của cho cách mạng; chở che, nuôi giấu, bảo vệ cán bộ.

Bước sang tuổi 77 nhưng trong ký ức của ông Rơ Mah Thanh (làng D)-nguyên Bí thư Đảng ủy xã, vẫn vẹn nguyên hình ảnh những năm tháng cách mạng hào hùng, nhất là trận đánh Tết Mậu Thân 1968.

“Cuộc chiến khi ấy vô cùng khốc liệt, nhiều đồng chí đã ngã xuống… Nhưng bà con vẫn bám đất, cấy lúa, trồng mì, khoai, vừa nuôi gia đình, vừa tiếp sức cho bộ đội”- ông Thanh xúc động hồi tưởng.

Xã Gào nỗ lực bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa như cồng chiêng. Ảnh: Trần Dung

Sau giải phóng, người dân xã Gào lại tiếp tục kiên cường đấu tranh chống Fulro, giữ vững sự bình yên cho buôn làng. “Người dân xã Gào luôn theo Đảng đến cùng. Chính niềm tin vào Đảng đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian khó”- ông Thanh khẳng định.

Từ những năm 1980, xã Gào được tỉnh chọn làm điểm xây dựng thủy lợi và phát triển cánh đồng lúa nước. Vụ Đông Xuân những năm ấy, làng A (Ring De) của xã từng góp mặt trong “Câu lạc bộ 10 tấn” của cả nước, khẳng định uy tín trong sản xuất nông nghiệp.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bền bỉ vươn lên từ gian khó, chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương.

Vươn mình mạnh mẽ

5 năm qua là giai đoạn phát triển KT-XH với nhiều dấu ấn nổi bật nơi vùng đất anh hùng. Từ năm 2020-2025, xã huy động hơn 33,2 tỷ đồng từ nhiều nguồn, trong đó nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, để đầu tư cho các công trình giao thông, thủy lợi…

Đến nay, 100% tuyến đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa; 70% đường nội đồng được cứng hóa; 95% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Để nâng cao đời sống người dân, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế diện tích lúa nước, mì kém hiệu quả bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: cà phê, sầu riêng, mắc ca, chanh dây...

Từ năm 2020-2025, hơn 320 hộ nông dân được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 78 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Hơn 40 lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả được tổ chức cho nông dân.

Đặc biệt, xã đã thí điểm mô hình nông nghiệp thông minh trong sản xuất nông nghiệp như: Tưới nhỏ giọt tự động, nhà màng, IoT, truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã tăng từ 264 tỷ đồng (năm 2020) lên gần 880 tỷ đồng (năm 2025).

Anh Rchâm Huýt-Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Nông dân làng D-cho biết: Làng có 220 hộ thì phần lớn gắn bó với nông nghiệp. Từ năm 2020, bà con chuyển sang trồng các giống cà phê mới, có năng suất ổn định, chất lượng cao, nhờ đó đời sống kinh tế ngày càng cải thiện, nhiều hộ vươn lên khá giả.

Anh Rlan Hơn (làng D, xã Gào) mạnh dạn cải tạo vườn cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đồng Lai

Điển hình như gia đình anh Rlan Hơn (SN 1978, làng D) trước đây chỉ trồng cà phê giống cũ, năng suất thấp, đầu ra bấp bênh. Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã phối hợp tổ chức, anh mạnh dạn cải tạo 3 ha trồng cà phê giống mới Thiện Trường, đồng thời trồng xen hồ tiêu.

Anh Hơn cho biết: “Nhờ ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và canh tác theo hướng hữu cơ, cây cà phê phát triển tốt và đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm khi thu hoạch, chế biến. Mỗi năm tôi thu trên 1 tỷ đồng từ bán hơn 8 tấn cà phê nhân”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, giáo dục, y tế và văn hóa của xã cũng có bước tiến rõ rệt. Toàn xã có 7 trường học kiên cố, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp gần tuyệt đối; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Văn hóa truyền thống được gìn giữ, với 17 đội cồng chiêng và nhiều lễ hội phục dựng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh, từ 15,91% vào năm 2020 xuống còn 3,52% vào năm 2025 (123 hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số).

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Gào xác định: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững”. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, xã đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm từ 8,2%/năm trở lên, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 85%, trên 95% người dân tham gia BHYT, hộ nghèo đa chiều giảm ít nhất 0,78%/năm và 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Xã sẽ triển khai 4 chương trình trọng tâm: Phát triển hạ tầng nông thôn gắn với chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh-sạch-bền vững; thương mại-dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn văn hóa; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

“Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Gào sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu là xây dựng xã phát triển văn minh, hiện đại, song hành cùng việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai”. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gào Nguyễn Đăng Quang

Theo ông Nguyễn Đăng Quang-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gào, với hơn 7.800 ha đất nông nghiệp, địa phương định hướng xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã tập trung kêu gọi 2 dự án nông nghiệp lớn: vùng rau củ quả công nghệ cao diện tích 55 ha (thôn 6) và Trung tâm sản xuất hạt giống, rau sạch diện tích 30 ha (làng B), tạo động lực thu hút doanh nghiệp, đưa nông dân tham gia chuỗi giá trị nông sản sạch. Bên cạnh đó, xã tập trung xây dựng các công trình trọng điểm như: chợ trung tâm, đường liên xã, dự án xử lý rác thải, cụm công nghiệp nhỏ…

Xã Gào cũng đang hướng tới phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống, phát huy thế mạnh địa phương còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử cách mạng, thắng cảnh và hệ thống rừng tự nhiên đa dạng.

Đến năm 2030, xã phấn đấu có ít nhất một điểm du lịch cộng đồng được công nhận, với các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách tìm về với vùng đất anh hùng.