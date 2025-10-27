Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ nghi sản xuất cà phê giả tại Gia Lai

(GLO)- Tối 26-10, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt thêm 1 đối tượng là người làm thuê của Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú)-Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.

Theo đó, cơ quan Công an đã làm việc với nhiều người có liên quan đến việc sản xuất cà phê bột tại 2 cơ sở trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) của Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi.

luc-luong-cong-an-kham-xet-co-so-cua-tung-nam-tren-duong-mac-dang-dung-phuong-hoi-phu-anh-ctv.jpg
Lực lượng Công an khám xét cơ sở của Tùng nằm trên đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú). Ảnh: CTV

Bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại phường An Bình) là người làm thuê cho Tùng, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bản thân Hạnh đủ nhận thức để biết việc pha trộn các nguyên liệu với số ít cà phê để tạo ra thành phẩm cà phê bột bán ra thị trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hạnh vẫn chấp hành theo chỉ đạo của Tùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hạnh để phục vụ công tác điều tra.

thi-hanh-lenh-bat-doi-voi-nguyen-van-hanh.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Nguyễn Giang

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, ngày 24-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện, thu giữ hàng tấn nguyên liệu, cà phê cùng nhiều máy móc, trang thiết bị tại 2 cơ sở của Tùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Tùng nhằm làm rõ hành vi sản xuất cà phê giả để tuồn ra thị trường.

