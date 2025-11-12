Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bắt quả tang đối tượng giấu ma túy trong miệng

(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 1 đối tượng đã ngậm gói ni lông chứa ma túy nhằm tẩu tán.

Theo đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 12-11, Công an xã Chư Sê bất ngờ kiểm tra 1 nhà nghỉ trên địa bàn thôn 12, xã Chư Sê. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng đều ở xã Chư Sê đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an xã Chư Sê

Các đối tượng gồm: T.T.T. (SN 1990, trú tại thôn 1), K.V.R. (SN 1998, trú tại thôn Kê), T.C.Q.S. (SN 2008, trú tại thôn 1) và B.T.G. (SN 1989, trú tại thôn Đoàn Kết).

Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ trong khoang miệng của đối tượng T. có 1 gói ni lông, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an xã Chư Sê

Vụ việc đang được Công an xã Chư Sê phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

