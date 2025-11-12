Gia Lai: Bắt quả tang đối tượng giấu ma túy trong miệng

Theo đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 12-11, Công an xã Chư Sê bất ngờ kiểm tra 1 nhà nghỉ trên địa bàn thôn 12, xã Chư Sê. Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng đều ở xã Chư Sê đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng gồm: T.T.T. (SN 1990, trú tại thôn 1), K.V.R. (SN 1998, trú tại thôn Kê), T.C.Q.S. (SN 2008, trú tại thôn 1) và B.T.G. (SN 1989, trú tại thôn Đoàn Kết).
Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ trong khoang miệng của đối tượng T. có 1 gói ni lông, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Vụ việc đang được Công an xã Chư Sê phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.