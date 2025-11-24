Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại nhà

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, Công an xã Ia Grai nghi vấn 2 đối tượng trên có hoạt động liên quan đến ma túy.
Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 12-11, Công an xã Ia Grai kiểm tra hành chính nhà của Hoàng ở làng Ô Rê 1, xã Ia Grai. Tại đây, các trinh sát phát hiện 1 bộ dụng cụ tự chế để sử dụng ma túy đá.
Các đối tượng khai nhận: Hoàng là người chuẩn bị địa điểm, còn Huy mang ma túy và dụng cụ đến để cả 2 cùng sử dụng.
Đối tượng Huy đã giao nộp 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng cất giấu ở khu vực nhà vệ sinh. Huy khai nhận đây là số ma túy mà 2 đối tượng chưa sử dụng hết.