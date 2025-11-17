Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÀNH LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Châu Anh Nhật (SN 1998, trú xã Hòa Hội) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 13-11, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29H -768.xx do Nhật điều khiển, có nhiều dấu hiệu bất thường nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

doi-tuong-nhat-3164.jpg
Đối tượng Châu Anh Nhật tại thời điểm bị phát hiện hành vi liên quan ma túy. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện trên cabin xe có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn bám chất màu trắng xám nghi là ma túy. Tổ công tác tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Nhật đã mua một lượng ma túy đá từ đối tượng Đặng Chí Hiếu (SN 2000, trú xã Hòa Hội) mang về cất giấu, sử dụng.

Cơ quan Công an cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Lật lại loạt sai phạm của thẩm mỹ viện Mailisa

Pháp luật

Thẩm mỹ viện Mailisa nhiều năm qua liên tục bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong hoạt động quảng cáo, cung cấp dịch vụ và sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người khi chưa được cấp phép, hoặc sử dụng người hành nghề nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.

Sở Công Thương và Trường Cao đẳng Thương mại tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023.

Gia Lai: Phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tin tức

(GLO)- Ngày 13-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đội ngũ cán bộ các sở, ngành, hiệp hội, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm để phục vụ thi công.

Xe tải có giấy phép đi vào đường cấm

Tin tức

(GLO)- Chiều 12-11, theo nguồn tin của phóng viên, cơ quan Công an xác định chiếc xe tải trong vụ va chạm với xe máy ở ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) có giấy phép đi vào đường cấm tại khu vực trên.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ban, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hà (giữa) bị Công an xã Phù Mỹ Bắc bắt giữ.

Gia Lai: Bắt đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 9-11, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao Nguyễn Thị Hà (SN 1996, ở thôn Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông) là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Chủ động ngăn chặn xe thay đổi kết cấu từ cơ sở

Pháp luật

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế, thay đổi hình dáng, kích thước, đặc tính kỹ thuật của phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

null