Gia Lai: Tạm giữ hình sự tài xế tàng trữ trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 17-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Châu Anh Nhật (SN 1998, trú xã Hòa Hội) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 13-11, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29H -768.xx do Nhật điều khiển, có nhiều dấu hiệu bất thường nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Đối tượng Châu Anh Nhật tại thời điểm bị phát hiện hành vi liên quan ma túy. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện trên cabin xe có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy còn bám chất màu trắng xám nghi là ma túy. Tổ công tác tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả đối tượng dương tính với ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi. Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định Nhật đã mua một lượng ma túy đá từ đối tượng Đặng Chí Hiếu (SN 2000, trú xã Hòa Hội) mang về cất giấu, sử dụng.

Cơ quan Công an cũng đã tạm giữ hình sự đối tượng Hiếu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.