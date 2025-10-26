Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Gia Lai: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Gia Vỹ (SN 2007, trú khu phố 3, phường Bồng Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vỹ tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-10, tổ công tác Công an xã Vạn Đức khi tuần tra trên địa bàn thôn Phú Văn (xã Vạn Đức) thì phát hiện Vỹ đang điều khiển mô tô với biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong tay của Vỹ có 1 gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng 1 ống hút nhựa và 1 ống thủy tinh. Qua làm việc, đối tượng khai nhận đây là ma túy đá mua về để sử dụng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

null