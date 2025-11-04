Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giữ “đạo chích” trộm tài sản mua ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Sáng 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Siu Gin (SN 1992, trú tại làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30-10, tổ tuần tra của Công an xã Ia Khươl phát hiện Gin đang ở khu vực nghĩa trang thôn Đại An 2 với nhiều biểu hiện khả nghi.

doi-tuong-gin-cung-so-ma-tuy-duoc-cat-giau-trong-goi-thuoc-la-anh-quoc-dung.jpg
Đối tượng Gin cùng số ma túy được cất giấu trong gói thuốc lá. Ảnh: Quốc Dũng

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong người đối tượng đang cất giấu 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Bước đầu Gin khai nhận, đây là ma túy đá cất giấu để sử dụng.

Qua đấu tranh tại cơ quan Công an, Gin khai nhận trước đó đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Ia Khươl. Đối tượng thường xuyên nhắm tới nông cụ, nông sản… của những người dân lơ là, thiếu cảnh giác trong trông coi để trộm cắp, sau đó bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

cac-nong-cu-cua-nguoi-dan-bi-gin-trom-cap-de-lay-tien-mua-ma-tuy-da-duoc-thu-giu-anh-dvcc.jpg
Các nông cụ của người dân bị Gin trộm cắp để bán lấy tiền mua ma túy được thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Khươl đã thu hồi 1 bình phun thuốc sâu cùng 4 máy cắt cỏ đối tượng khai đã trộm cắp của người dân trên địa bàn. Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các đối tượng liên quan.

