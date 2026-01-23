Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2026.

Mục tiêu đề ra là cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung đã được phân định tại kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 1-10-2025 của UBND tỉnh.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

gia-lai-trien-khai-de-an-tang-cuong-nang-luc-tiep-can-phap-luat-cua-nguoi-dan.jpg
Tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép tại xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nội dung trọng tâm gắn với giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và tiến độ thực hiện, bao gồm: ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện; xây dựng, hoàn thiện thể chế; triển khai các nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân; triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Tin tức

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Tin tức

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Pháp luật

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát Giao thông Gia Lai đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên toàn tuyến, toàn địa bàn, phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

null