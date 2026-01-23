Gia Lai triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2026.

Mục tiêu đề ra là cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung đã được phân định tại kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 1-10-2025 của UBND tỉnh.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các hoạt động để tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép tại xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) thông qua hình thức sân khấu hóa. Ảnh: Anh Tuấn

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nội dung trọng tâm gắn với giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương và tiến độ thực hiện, bao gồm: ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện; xây dựng, hoàn thiện thể chế; triển khai các nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật của người dân; triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác.