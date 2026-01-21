Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Chiều 20-1, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) năm 2025.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2025, công tác PBGDPL nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc xây dựng các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL cơ bản toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, công tác PBGDPL thường xuyên được gắn với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” và các phong trào thi đua thường xuyên, đột kích. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần “thượng tôn pháp luật” của quân nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.

1w3a9269.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Tại Gia Lai, trong năm qua, toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền PBGDPL, thu hút khoảng 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì nghiêm túc các mô hình “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”.

Công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; 20 buổi diễn đàn, tọa đàm pháp luật và 7 lượt kiểm tra tại 7 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng triển khai Đề án 1371 trong toàn lực lượng…

cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-duoc-thuc-hien-hieu-qua.jpg
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Quân khu 5 được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, nắm chắc chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác PBGDPL.

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL, chủ động, tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức phổ biến, tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Khảo sát, xây dựng nội dung gắn với nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn. Lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật làm tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng - chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Thời sự

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

