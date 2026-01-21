Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn

(GLO)- Chiều 20-1, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) năm 2025.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chủ trì tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2025, công tác PBGDPL nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc xây dựng các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện PBGDPL cơ bản toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, công tác PBGDPL thường xuyên được gắn với công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” và các phong trào thi đua thường xuyên, đột kích. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và tinh thần “thượng tôn pháp luật” của quân nhân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Tại Gia Lai, trong năm qua, toàn lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 90 buổi tuyên truyền PBGDPL, thu hút khoảng 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; duy trì nghiêm túc các mô hình “Ngày Pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày chính trị và văn hóa tinh thần”.

Công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng gần dân, sát cơ sở. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn các xã biên giới. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; 20 buổi diễn đàn, tọa đàm pháp luật và 7 lượt kiểm tra tại 7 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng triển khai Đề án 1371 trong toàn lực lượng…

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Quân khu 5 được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn. Ảnh: H.P

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, nắm chắc chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác PBGDPL.

Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL, chủ động, tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức phổ biến, tuyên truyền gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Khảo sát, xây dựng nội dung gắn với nhu cầu và tình hình thực tế của đơn vị, địa bàn. Lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật làm tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị.