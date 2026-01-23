Gia Lai: Phát hiện gần 700 kg kem dưỡng da không rõ nguồn gốc

(GLO)- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) vừa tạm giữ gần 700 kg mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào sáng 21-1, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh tại thôn Trung Bình (xã Phù Mỹ Tây) do bà L.T.M.N. (SN 1998) làm đại diện. Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện 680 kg kem dưỡng trắng toàn thân được đựng trong 17 thùng carton.

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đựng trong các thùng carton. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, số mỹ phẩm này được chứa trong các bịch nilon trong suốt không nhãn mác, mỗi bịch có trọng lượng 10 kg. Toàn bộ số hàng này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có phiếu công bố mỹ phẩm theo quy định.

Qua làm việc, chủ cơ sở khai nhận số kem làm trắng da toàn thân nói trên được mua trôi nổi ngoài thị trường về chia lẻ bán kiếm lời.

Kem dưỡng trắng da toàn thân được chứa trong các bịch nilon. Ảnh: ĐVCC

Theo Chi cục QLTT, thời gian qua, tình trạng sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tự chế, đặc biệt là các loại kem làm trắng da cấp tốc được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, lực lượng QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.