Công an phường Quy Nhơn Bắc điều tra làm rõ nhóm thiếu niên trộm 12 xe máy, xe điện

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra 12 vụ trộm cắp xe máy và xe điện trên địa bàn. Đáng chú ý, 7 đối tượng thực hiện các vụ trộm đều mới 15-16 tuổi và cùng trú tại phường Quy Nhơn Bắc.

Trước đó, ngày 30-1, Công an phường Quy Nhơn Bắc tiếp nhận tin báo của bà N.T.T. (SN 1981, trú tại địa phương) về việc bị mất xe máy dựng trước nhà giữa ban ngày. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã khẩn trương huy động cán bộ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm thủ phạm.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Chỉ sau gần 12 giờ điều tra, rà soát, Công an phường đã xác định nhóm 7 thiếu niên liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người dân để tiếp cận xe máy, sau đó đấu nối dây điện để khởi động xe và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng tháo biển số, tháo rời linh kiện, thay đổi màu sơn, thậm chí đục lại số khung, số máy nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tang vật vụ trộm.

Ngoài vụ việc nói trên, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện thêm 11 vụ trộm xe máy và xe điện khác. Từ lời khai, Công an đã thu giữ 3 xe máy, 8 xe điện cùng nhiều linh kiện bị tháo rời là tang vật của các vụ trộm.

Được biết, phần lớn các đối tượng đã nghỉ học sớm, gia đình thiếu sự quản lý do cha mẹ bận mưu sinh hoặc ly hôn.

Hiện Công an phường Quy Nhơn Bắc đang tiếp tục liên hệ với các bị hại để bàn giao tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.