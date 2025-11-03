Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Kinh doanh quần áo không rõ nguồn gốc, 1 công ty bị phạt 70 triệu đồng

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng đối với Công ty TNHH Một thành viên L.T. (ở phường An Khê), vì hành vi kinh doanh hàng hoá là quần áo đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 22-10, sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của công ty này tại tổ dân phố 3, phường An Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn sản phẩm quần, áo may sẵn các loại đã qua sử dụng, được bỏ trong 20 bao tải.

luc-luong-chuc-nang-lam-viec-tai-co-so-vi-pham.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên L.T. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; trên sản phẩm hàng hóa và tài liệu kèm theo không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 6 đã tiến hành tạm giữ số hàng để xác minh, làm rõ các vi phạm.

hang-hoa-vi-pham.jpg
Lượng hàng hóa vi phạm phát hiện tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, xác định có 4.000 sản phẩm quần, áo vi phạm, với tổng giá trị 80 triệu đồng. Đơn vị đã củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với công ty về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, công ty này còn bị áp dụng hình thức xử phạt tịch thu toàn bộ số quần, áo vi phạm nói trên để tiến hành thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

