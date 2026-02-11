Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Một người dân phường Quy Nhơn Nam tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng hơi

(GLO)- Sáng 11-2, anh N.D.N (SN 1988, trú tại khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) đã chủ động đến Công an phường Quy Nhơn Nam giao nộp 5 khẩu súng nén hơi, 17 hộp đạn cùng một thùng sắt chứa phụ kiện súng hơi.

Theo trình bày, số súng trên được anh N.D.N mua về để sưu tầm theo sở thích cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi được Công an phường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi, bổ sung năm 2024), anh N nhận thức rõ súng PCP (súng hơi, khí nén) và các linh kiện của loại súng này đã được xác định là vũ khí quân dụng. Hành vi tàng trữ trái phép có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận thấy trách nhiệm của mình, anh N.D.N đã quyết định từ bỏ thú vui sưu tầm, tự giác giao nộp toàn bộ số súng đã mua trước đó.

Công an phường Quy Nhơn Nam đã tiếp nhận, lập hồ sơ theo quy định, đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của anh N.D.N.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng của lực lượng Công an địa phương, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

