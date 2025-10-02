Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người dân xã An Vinh tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 2-10, Công an xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận 1 khẩu súng nén hơi tự chế do anh Đinh Hoàng Anh (SN 2002, trú thôn Tmang Gheng, xã An Vinh) tự nguyện mang đến giao nộp.

Anh Đinh Hoàng Anh giao nộp khẩu súng nén hơi cho Công an xã An Vinh. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong quá trình đi làm rẫy, anh Đinh Hoàng Anh phát hiện khẩu súng được cất giấu tại một khe đá trên núi. Vì đã nhiều lần được Công an xã tuyên truyền và nắm được các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ nên anh nhanh chóng mang đến giao nộp để xử lý theo quy định.

