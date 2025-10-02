Người dân xã An Vinh tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi

﻿ Anh Đinh Hoàng Anh giao nộp khẩu súng nén hơi cho Công an xã An Vinh. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong quá trình đi làm rẫy, anh Đinh Hoàng Anh phát hiện khẩu súng được cất giấu tại một khe đá trên núi. Vì đã nhiều lần được Công an xã tuyên truyền và nắm được các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ nên anh nhanh chóng mang đến giao nộp để xử lý theo quy định.