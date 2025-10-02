Người dân xã An Vinh tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng nén hơi

Trước đó, trong quá trình đi làm rẫy, anh Đinh Hoàng Anh phát hiện khẩu súng được cất giấu tại một khe đá trên núi. Vì đã nhiều lần được Công an xã tuyên truyền và nắm được các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ nên anh nhanh chóng mang đến giao nộp để xử lý theo quy định.
Người dân xã Bình Hiệp tự nguyện giao nộp súng tự chế
(GLO)- Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 1 cây kiếm và 1 khẩu súng săn tự chế do anh Nguyễn Kiểm (SN 2001, ở thôn M6) và anh Trương Văn Thắng (SN 1992, ở thôn Mỹ Thạch) tự nguyện giao nộp.