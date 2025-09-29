Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Người dân xã Bình Hiệp tự nguyện giao nộp súng tự chế

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận 1 cây kiếm và 1 khẩu súng săn tự chế do anh Nguyễn Kiểm (SN 2001, ở thôn M6) và anh Trương Văn Thắng (SN 1992, ở thôn Mỹ Thạch) tự nguyện giao nộp.

Trước đây, anh Thắng mua khẩu súng tự chế về để bắn chim. Vì mê phim kiếm hiệp nên Nguyễn Kiểm mua thanh kiếm về trưng bày trong nhà. Vừa qua, được tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn đến nhà tuyên truyền, hai anh ý thức được đây là hành vi vi phạm pháp luật nên tự giác mang đến giao nộp cho Công an xã.

nguoi-dan-tu-nguyen-giao-nop-vu-khi-6433.jpg
Người dân tự nguyện mang kiếm, súng tự chế đến Công an xã Bình Hiệp giao nộp. Ảnh: ĐVCC

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an xã Bình Hiệp chú trọng thực hiện. Ngoài phổ biến qua mạng xã hội, đài truyền thanh và các hội nghị, cuộc họp dân cư, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở người dân các quy định của pháp luật.

Đặc biệt, để khuyến khích người dân tham gia phong trào toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Bình Hiệp vừa triển khai chương trình “Đổi vũ khí lấy quà”. Khi tự nguyện giao nộp vũ khí, người dân sẽ được tặng phần quà bao gồm bình chữa cháy, gạo, mũ bảo hiểm, dầu ăn…

