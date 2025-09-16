Từ những vụ án liên quan đến vũ khí: Lời cảnh báo nghiêm khắc

(GLO)- Từ việc mua súng hơi để sưu tầm đến chế tạo súng bút vì tò mò, nhiều người đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tăng cường tuyên truyền, siết chặt quản lý để người dân nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 14-9, Phòng An ninh điều tra (CA tỉnh) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Đại Tú (SN 1997, thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước) về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng Tú cùng tang vật. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, cuối tháng 8-2025, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện Tú rao bán 2 khẩu súng hơi trong một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook. Qua làm việc, Tú khai nhận: Khoảng năm 2020, Tú tham gia một số hội nhóm chuyên mua bán súng hơi. Tại đây, Tú đặt mua một khẩu súng có tay cầm bằng gỗ với giá 3 triệu đồng, nhận hàng qua xe khách; kèm theo là một hộp chứa nhiều viên đạn chì. Khoảng nửa tháng sau, Tú tiếp tục đặt mua thêm một khẩu súng khác màu đen với giá 3,5 triệu đồng. Toàn bộ số súng và đạn này được Tú cất giữ tại nhà, thỉnh thoảng mang ra phía sau để bắn thử.

Tại cơ quan CA, Tú nêu lý do: “Tôi mua súng để sưu tầm, không sử dụng vào việc khác. Khi biết súng hơi đã được xếp vào nhóm vũ khí quân dụng, việc tàng trữ có thể bị xử lý hình sự, tôi lo sợ nên rao bán lại để gỡ phần tiền đã bỏ ra và chấm dứt liên quan đến súng. Không ngờ việc rao bán này cũng là hành vi vi phạm pháp luật”. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong tang vật gồm 2 khẩu súng hơi, 287 viên đạn chì và 1 điện thoại di động có chứa thông tin giao dịch.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng Phòng An ninh điều tra (CA tỉnh): “Dù với mục đích săn bắn hay sưu tầm, việc mua bán, cất giữ súng hơi đều là vi phạm pháp luật. Đây là loại vũ khí có khả năng sát thương cao, nếu bị lạm dụng sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành”.

Trước đó, ngày 11.9, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ban (SN 1995, phường Quy Nhơn Tây) 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Điều đáng nói, bị cáo phạm tội chỉ vì sự tò mò. Theo cáo trạng, tháng 12-2024, Ban nảy sinh ý định tự chế tạo súng. Anh ta lên mạng xã hội mua một cây bút kim loại gồm hai phần thân nối bằng ren vặn, sau đó cắt, mài, lắp ráp thành “súng bút” có khả năng bắn đạn. Trong một lần đi chở rơm, Ban nhặt được một khẩu súng ổ xoay kim loại cùng 7 viên đạn. Thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng, Ban cất giữ tại nhà với ý định tìm hiểu thêm về cấu tạo súng.

Tại phiên tòa, Ban thừa nhận: “Bị cáo chỉ muốn thử làm súng, không có ý định gây án. Khi nhặt được súng và đạn, bị cáo giữ lại vì tò mò, muốn xem súng này cấu tạo thế nào”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Mọi hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí đều là vi phạm pháp luật. Nếu những vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả có thể khôn lường. Đây là bài học cảnh tỉnh để người dân nâng cao ý thức, không tò mò, hiếu kỳ với vũ khí, đồng thời chủ động giao nộp ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc đang cất giữ”.

Bị cáo Ban tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 11-9. Ảnh: K.A

Từ hai vụ việc trên có thể thấy, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Theo thống kê của CA tỉnh, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, xử lý 19 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; thu giữ 6 khẩu súng quân dụng, hơn 430 viên đạn, 2 công cụ hỗ trợ và 5 vũ khí thô sơ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ/5 đối tượng; đang điều tra, xác minh 2 vụ/2 đối tượng.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 quy định rõ: Mọi hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí đều bị xử lý nghiêm, tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không mua bán, cất giữ vũ khí trái phép dưới mọi hình thức. Khi phát hiện hoặc nhặt được vũ khí, vật liệu nổ, hãy kịp thời thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan CA nơi gần nhất. Đây cũng là cách để bảo vệ chính mình và giữ gìn bình yên cho cộng đồng”.