Gia Lai: Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Chiều 9-9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án 37 bị cáo trong đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn do Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) triệt phá trên toàn quốc từ năm 2023.

Theo hồ sơ, tháng 3-2023, Công an TP. Pleiku (cũ) bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ tại nhà của 1 đối tượng có 1 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng săn, 16 viên đạn thể thao và 2 viên đạn cao su.

37-bi-cao-bi-dua-ra-xet-xu-trong-vu-an-anh-van-ngoc.jpg
37 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu mối này, Phòng An ninh điều tra phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương trong toàn quốc truy xét, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.

Trong đó, cầm đầu đường dây là các đối tượng: Vũ Văn Hải (SN 1997, trú tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Triệu (SN 1998, trú tại TP. Hà Nội); Nguyễn Trung Bân (SN 1990, trú tại TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1996, trú tại tỉnh Lâm Đồng).

phien-toa-duoc-dien-ra-trong-2-ngay-8-va-9-9-anh-van-ngoc.jpg
Phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 8 và 9-9. Ảnh: Văn Ngọc

Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube... để quảng cáo súng, linh kiện và trao đổi mua bán súng, đạn; lợi dụng dịch vụ giao hàng nhanh, xe khách liên tỉnh để vận chuyển súng, linh kiện cho khách hàng.

Với thủ đoạn chia nhỏ các bộ phận của khẩu súng thành nhiều đơn hàng, ngụy trang bên ngoài bằng các hộp đựng với tên hàng hóa thông thường khác nhau, các đối tượng đã tránh được sự phát hiện của đơn vị vận chuyển và cơ quan chức năng.

luc-luong-cong-an-da-thu-giu-nhieu-khau-sung-trong-vu-an-nay-anh-van-do.jpg
Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều khẩu súng trong vụ án này. Ảnh: Văn Đô

Đây cũng là vụ án đầu tiên trong cả nước cơ quan tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng tại các xưởng cơ khí có hành vi chế tạo linh kiện súng cho nhóm cầm đầu theo đơn đặt hàng.

Trong vụ án này, lực lượng Công an đã thu giữ 47 khẩu súng, 1.874 linh kiện, 832 viên đạn thể thao, 289 viên và 11,4 kg đạn chì.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 15 tháng tù đến 14 năm tù. Trong đó, với nhóm cầm đầu, Hải lãnh 14 năm tù, Bân 10 năm tù, Triệu 12 năm tù và Oanh 9 năm tù.

null