Người dân xã Al Bá giao nộp 12 khẩu súng tự chế

(GLO)- Ngày 9-9, anh Siu Quen (SN 2007, trú tại làng Hvăk, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã giao nộp 2 khẩu súng tự chế cho Công an xã Al Bá, nâng tổng số súng hơi cồn tự chế mà người dân địa phương đã giao nộp cho Công an xã trong gần 1 tháng qua lên 12 khẩu.

Theo đó, 2 khẩu súng do anh Siu Quen giao nộp đều do anh tự chế để sử dụng. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Al Bá đến tận nhà tuyên truyền, giải thích và vận động, anh Quen đã hiểu được sự nguy hiểm khi sử dụng súng nên tự nguyện mang giao nộp.

Anh Siu Quen giao nộp súng tự chế cho Công an xã xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Xã Al Bá có người dân tộc thiểu số chiếm hơn 78% dân số. Một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng các loại súng tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng.

Từ giữa tháng 8-2025 đến nay, Công an xã Al Bá đã đẩy mạnh vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.