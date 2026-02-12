Trợ lý ảo AI - bước chuyển mới trong cải cách hành chính của Phòng Cảnh sát giao thông Gia Lai

Đây là công trình thanh niên do Đoàn cơ sở Phòng CSGT chủ trì thực hiện, góp phần cụ thể hóa chủ trương đột phá về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trợ lý ảo AI sẽ giúp Nhân dân thuận tiện làm thủ tục và tiết kiệm thời gian cho cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Thúy Trinh

Hiện nay, nhiều thủ tục như đăng ký xe, cấp đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông… đã được cung cấp trên môi trường trực tuyến. Tuy nhiên, không ít người dân vẫn còn lúng túng khi thao tác, nhất là những người ít tiếp cận công nghệ hoặc chưa quen với quy trình số hóa. Xuất phát từ thực tế đó, mô hình Trợ lý ảo AI được triển khai nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân một cách trực quan, dễ hiểu và thuận tiện hơn.

Tại khu vực tiếp dân, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời chi tiết, chính xác từ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Đến làm thủ tục sang tên xe, chị Vũ Thị Tường Vy (tổ 4, phường Thống Nhất, Gia Lai) bày tỏ sự hài lòng: “Mô hình này rất tiện. Tôi chỉ cần hỏi là hệ thống trả lời ngay, đúng nội dung cần biết, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và không phải hỏi cán bộ nhiều lần.”

Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu hướng dẫn nhân dân sử dụng Trợ lý ảo AI. Ảnh: Thúy Trinh

Anh Hà Văn Thảo (tổ 5, phường Diên Hồng, Gia Lai) cũng chia sẻ: “Tôi không rành thủ tục online nên trước đây phải hỏi đi hỏi lại. Nay có trợ lý ảo hướng dẫn từng bước, làm nhanh hơn, đỡ mất thời gian đi lại.”

Mô hình Trợ lý ảo AI được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký phương tiện, cấp đổi giấy phép lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông… Hệ thống hoạt động 24/7, tích hợp số điện thoại liên hệ, video hướng dẫn trực quan, nội dung bám sát quy định pháp luật, giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản như “Bắt đầu từ đâu?”, “Hồ sơ gồm những gì?”, “Nộp trực tuyến thế nào cho đúng?” đều được giải đáp nhanh chóng qua hộp thoại tương tác. Nhờ đó, người dân có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ ngay từ lần đầu, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian.

Không chỉ dừng lại ở sự thuận tiện, mô hình còn hướng đến mục tiêu bao trùm - giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ công một cách bình đẳng. Chị Puih Ayan (làng Mơ Nú, xã Gào, Gia Lai) cho biết: “Tôi lên đổi bằng lái xe qua dịch vụ công trực tuyến rất tiện, được trợ lý AI hướng dẫn nên làm nhanh và đúng ngay từ lần đầu. Tôi mong sau này phần mềm có thêm tiếng Jrai để bà con dễ hiểu và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.”

Chia sẻ về quá trình triển khai, Đại úy Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: “Khi người dân đến làm việc, có rất nhiều câu hỏi lặp lại. Trợ lý ảo AI giúp giải đáp những thắc mắc phổ biến, tiết kiệm thời gian cho cán bộ và hỗ trợ người dân thao tác thuận lợi trên điện thoại. Chỉ sau một tuần triển khai, số lượng hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến tăng lên rõ rệt, quá trình xử lý và trả kết quả cũng nhanh, chính xác hơn.”

Đặc biệt, hệ thống còn được tích hợp với Chatbox trên trang Facebook “Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông”, luôn có cán bộ trực tuyến hỗ trợ khi cần thiết. Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu nâng cấp, bổ sung ngôn ngữ Jrai, Bahnar nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Được triển khai đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946 – 21/2/2026), mô hình “Trợ lý ảo AI” là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ Phòng CSGT Gia Lai. Đây cũng là bước chuyển thiết thực trong cải cách hành chính, hiện thực hóa phong trào thi đua “3 nhất” bằng những hành động cụ thể, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.