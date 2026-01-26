Ngưng uống thuốc cai nghiện để sử dụng ma túy, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuần (SN 1982, trú phường Quy Nhơn Nam) - đối tượng đã bị khởi tố trước đó về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Đối tượng bị nghiện ma túy, đã nhiều lần đăng ký điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (Sở Y tế tỉnh Gia Lai) nhưng nhiều lần bỏ điều trị.

Nguyễn Đức Thuần tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Đầu tháng 12-2025, khi đang trong quá trình điều trị cai nghiện, Thuần tự ý chấm dứt điều trị và sử dụng ma túy. Ngày 8-12-2025, Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành kiểm tra đối tượng, kết quả cho thấy Thuần dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Đến ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Thuần về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, lúc bấy giờ đối tượng bỏ trốn.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến ngày 24-1, Thuần đã bị cơ quan Công an bắt giữ, tạm giam để điều tra làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.