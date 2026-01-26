Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Ngưng uống thuốc cai nghiện để sử dụng ma túy, người đàn ông bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuần (SN 1982, trú phường Quy Nhơn Nam) - đối tượng đã bị khởi tố trước đó về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Đối tượng bị nghiện ma túy, đã nhiều lần đăng ký điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai (Sở Y tế tỉnh Gia Lai) nhưng nhiều lần bỏ điều trị.

doi-tuong-tai-thoi-diem-bi-bat-giu.jpg
Nguyễn Đức Thuần tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Đầu tháng 12-2025, khi đang trong quá trình điều trị cai nghiện, Thuần tự ý chấm dứt điều trị và sử dụng ma túy. Ngày 8-12-2025, Công an phường Quy Nhơn Nam tiến hành kiểm tra đối tượng, kết quả cho thấy Thuần dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Đến ngày 13-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Thuần về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” và lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên, lúc bấy giờ đối tượng bỏ trốn.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến ngày 24-1, Thuần đã bị cơ quan Công an bắt giữ, tạm giam để điều tra làm rõ hành vi và xử lý theo quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Pháp luật

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Ngăn chặn pháo nổ buôn lậu qua biên giới

Tin tức

(GLO)- Càng vào dịp cuối năm, tình trạng buôn bán pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tại địa phận tỉnh Gia Lai càng diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đã quyết liệt ngăn chặn tình trạng này, bắt giữ nhiều đối tượng cùng lượng pháo lớn.

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

Tin tức

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

Pháp luật

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

null