Phát hiện nhiều vi phạm tại một cơ sở sản xuất rượu thủ công ở phường An Nhơn Nam

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với một cơ sở sản xuất rượu thủ công trên địa bàn phường An Nhơn Nam.

Trước đó, sáng 19-1, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường An Nhơn Nam kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh cơ sở rượu Bàu đá T.T. (tại phường An Nhơn Nam) có hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

kiem-tra-lam-viec-tai-co-so.jpg
Lực lượng chức năng làm việc tại hộ kinh doanh cơ sở rượu Bàu đá T.T. Ảnh: Nguyễn Vũ

Cụ thể, hộ kinh doanh này đang lưu giữ 1.280 chai rượu thương hiệu “Bàu đá T.T.” có độ cồn từ 5,5 độ trở lên (hàm lượng Ethanol 400±20) nhưng không dán tem rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước theo quy định.

Ngoài ra, hộ kinh doanh còn có các vi phạm khác như: sử dụng mã số mã vạch khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đã hết hiệu lực; không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trên website bán hàng của hộ kinh doanh đang sử dụng hình ảnh, nhãn hiệu chứng nhận OCOP 3 sao để quảng bá, kinh doanh các sản phẩm rượu bàu đá. Tuy nhiên, giấy chứng nhận OCOP đã hết hiệu lực.

Theo Đội Quản lý thị trường số 4, việc kiểm tra xử lý vi phạm được tiến hành sau thời gian theo dõi hoạt động kinh doanh của cơ sở với các biện pháp nghiệp vụ. Đây là một phần của kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

