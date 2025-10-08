Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu thủ công

VĂN LỰC
(GLO)- Ngày 7-10, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với UBND xã An Nhơn Tây cùng Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu thủ công.

Theo đó, đại diện Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phổ biến một số quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14-9-2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu (đã sửa đổi, bổ sung).

Đáng chú ý là các nội dung về điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; điều kiện sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp chế biến lại; điều kiện bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

pho-bien-phap-luat-trong-linh-vuc-san-xuat-kinh-doanh-ruou-thu-cong.jpg
Đại diện Đội Quản lý thị trường số 4 và Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định ký kết thỏa thuận công tác phối hợp. Ảnh: Văn Lực

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giải thích các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu; hướng dẫn các quy định liên quan đến việc công bố sản phẩm rượu; kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh rượu thủ công. Cùng với đó là các hành vi vi phạm và mức xử phạt theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã sửa đổi, bổ sung) và một số tình huống thường gặp trong thực tế.

anh-1-ky-cam-ket.jpg
Đại diện các hộ dân, cơ sở sản xuất rượu thủ công thuộc Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định ký cam kết kinh doanh rượu theo đúng các quy định pháp luật. Ảnh: Văn Lực

Nhân dịp này, Đội Quản lý thị trường số 4 và Hiệp hội Sản xuất và kinh doanh rượu Bàu Đá Bình Định ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về sản xuất, kinh doanh rượu thủ công; đại diện 29 hộ cá nhân, cơ sở sản xuất rượu thủ công thuộc Hiệp hội ký cam kết kinh doanh rượu theo đúng các quy định pháp luật.

Theo ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, rượu thủ công là sản phẩm truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với đời sống người dân địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công đối mặt với nhiều thách thức như tình trạng một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường.

anh-4-chi-cuc-truong-le-hong-ha.jpg
Ông Lê Hồng Hà-Chi cục trưởng Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tuyên truyền. Ảnh: Văn Lực

Do đó, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu thủ công là rất cần thiết, giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu thủ công hiểu rõ hơn các quy định pháp luật trong lĩnh vực này; qua đó nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ thương hiệu rượu truyền thống địa phương.

