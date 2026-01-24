Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Đak Sơmei là xã vùng sâu, vùng xa với hơn 90% dân số là đồng bào DTTS, chủ yếu là người Bahnar. Đây vốn không phải là địa bàn trọng điểm về ma túy, song thời gian gần đây đã manh nha tình trạng một số thanh thiếu niên tại địa phương sa vào loại tội phạm nguy hiểm này.

Công an xã Đak Sơmei nỗ lực ngăn chặn ma túy xâm nhập thanh thiếu niên người DTTS. Ảnh: ĐVCC

Theo Thiếu tá Mai Văn Mạnh - Trưởng Công an xã Đak Sơmei, đơn vị đã tập trung rà soát, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Qua đó phát hiện một số thanh thiếu niên người Bahnar nghỉ học sớm, thiếu kiến thức pháp luật, bị các đối tượng xấu dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy.

“Các thanh thiếu niên đều còn rất trẻ nhưng đã nghỉ học, chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định rồi tụ tập với nhau. Do tính tò mò và hiểu biết pháp luật hạn chế, các em dễ sa vào cạm bẫy ma túy. Bên cạnh đó, việc thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình cũng khiến công tác giáo dục gặp nhiều khó khăn. Ma túy là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có thể kéo theo nhiều hành vi phạm pháp khác như trộm cắp, cướp giật…” - Thiếu tá Mạnh thông tin.

Trước tình hình đó, Công an xã Đak Sơmei đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cũng như các đơn vị nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân để bám sát địa bàn, nắm chắc di biến động của đối tượng.

Tuy nhiên, các đối tượng liên quan đến ma túy hoạt động ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, hoạt động vào ban đêm, có người cảnh giới và liên lạc với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Do đó, lực lượng Công an phải xây dựng kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm bí mật, chính xác trước khi “cất lưới”.

Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an xác định Nguyễn Minh Công (SN 2004, trú tại xã Đak Bla, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng thường xuyên mang ma túy từ Quảng Ngãi vào địa bàn xã Đak Sơmei để bán cho các con nghiện. Với quyết tâm “chặt đứt” nguồn cung ma túy, lực lượng Công an tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng cầm đầu, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giữ vững an ninh địa bàn.

Chiều 15-1, trong quá trình mật phục theo dõi, trinh sát phát hiện Công có mặt tại nhà của Diep Phi (SN 2008, trú tại làng Đê Gôh, xã Đak Sơmei). Nghi vấn đối tượng mang ma túy đến bán cho nhóm thanh thiếu niên, Công an xã đã triển khai lực lượng đột kích.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 16-1, lực lượng Công an bất ngờ ập vào, bắt quả tang Phi cùng 4 thiếu niên người Bahnar (cùng trú tại làng Pral Sơmei), độ tuổi từ 14-15, đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, cùng bộ dụng cụ sử dụng và các tang vật liên quan.

Thời điểm này, Nguyễn Minh Công cũng có mặt tại căn nhà. Qua đấu tranh, đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi mang ma túy đến bán cho Phi để cùng tổ chức sử dụng trái phép.

Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, Công an xã Đak Sơmei tiếp tục kiểm tra nhà của Vui (SN 1999, trú tại làng Pral Sơmei), phát hiện đối tượng này cùng 4 thanh thiếu niên người Bahnar đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 6 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng mà Vui khai nhận là ma túy đá mua về để cả nhóm sử dụng.

Tình trạng thanh thiếu niên người DTTS sa vào “cạm bẫy” ma túy tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào tháng 9-2025, Công an xã Đak Sơmei đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại làng Pral Sơmei và Kon Sơ Nglok, trong đó có 2 đối tượng là người DTTS.

“Để ngăn chặn ma túy xâm nhập buôn làng, Công an xã xác định cơ sở là địa bàn chiến lược, giữ vai trò quyết định trong công tác phòng, chống ma túy. Đơn vị đã triển khai đề án xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này” - Thiếu tá Mạnh nhấn mạnh.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các tụ điểm ma túy ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Đak Sơmei đã khen thưởng nóng nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ơng - Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei cho biết: “Việc thanh thiếu niên người DTTS sa vào tệ nạn ma túy, kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật là vấn đề khiến người dân rất lo lắng. Do đó, việc triệt xóa các tụ điểm ma túy, bắt giữ đối tượng vi phạm, ngăn chặn nguồn cung ma túy vào địa bàn được bà con đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và nhân dân cùng chung tay bài trừ ma túy ra khỏi buôn làng”.