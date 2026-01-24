Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy 2025

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 3 nội dung chính để triển khai thực hiện, gồm: rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về PCMT; xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCMT năm 2025; tuyên truyền, phổ biến Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống tác hại của ma túy. Ảnh: Nhã Uyên

Cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, MTTQ Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật PCMT năm 2021 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định của Luật PCMT năm 2025.

Các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật PCMT; tuyên truyền, phổ biến Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tổ chức tập huấn Luật PCMT năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác PCMT.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT bằng các hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng (ảnh minh họa).

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT bằng các hình thức cụ thể, phong phú, đa dạng; tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMT; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể...

Luật PCMT được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10-12-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.