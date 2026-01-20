Kiểm soát an ninh hàng không từ tuyến đầu

(GLO)- Để bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Công an tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tại 2 cảng theo phương châm “không làm rối loạn, đứt gãy và ảnh hưởng dây chuyền hàng không dân dụng”, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

Gia Lai hiện có 2 cảng hàng không Phù Cát (xã Phù Cát) và Pleiku (phường Thống Nhất), giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phát triển du lịch, đồng thời phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Kiểm soát chặt từ nhà ga đến sân đỗ

Từ ngày 17-1-2026, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không (ANHK) tại 2 cảng hàng không Phù Cát và Pleiku được tăng cường cấp độ 1, nhằm phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong giai đoạn cao điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc nâng cấp độ kiểm soát tập trung vào các khâu trọng yếu, từ kiểm tra hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi đến giám sát khu vực hạn chế và các vị trí nhạy cảm trong cảng hàng không. Quá trình tổ chức thực hiện được tính toán linh hoạt, phù hợp thực tiễn từng cảng hàng không, bảo đảm duy trì hoạt động bay thông suốt, không phát sinh ùn ứ hay gây phiền hà cho hành khách.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra hành lý tại Điểm kiểm tra an ninh - Nhà ga hành khách Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: K.A

Theo trung tá Trương Quang Tịnh - Đội trưởng Đội ANHK Phù Cát (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh), các khung giờ cao điểm luôn đặt ra áp lực lớn khi lượng hành khách tăng nhanh, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát vừa khẩn trương, vừa chính xác.

“Đặc thù nhiệm vụ ANHK gắn chặt với an toàn của từng chuyến bay, nên mỗi cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ đều phải giữ sự tập trung cao độ, bám sát quy trình, kiểm soát chặt từng khâu, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, bảo đảm hoạt động bay diễn ra an toàn, thông suốt. Chúng tôi không chờ đến khi có tình huống mới xử lý, mà tập trung rà soát, phát hiện, đánh giá nguy cơ, kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay” - Trung tá Trương Quang Tịnh nói.

Ghi nhận lúc 9 giờ 15 phút ngày 18-1 tại Điểm kiểm tra an ninh - Nhà ga hành khách Cảng hàng không Phù Cát, dòng hành khách làm thủ tục khá đông nhưng trật tự. Công tác soi chiếu hành khách và hành lý được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng; các vị trí kiểm tra được bố trí hợp lý, khoa học. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, đồng thời chủ động hướng dẫn, giải thích rõ các quy định để hành khách nắm bắt, hợp tác trong quá trình kiểm tra.

Sau khi làm thủ tục để ra máy bay, anh Lê Gia Phúc (Hà Nội) cho biết: “Việc kiểm tra an ninh tại Cảng hàng không Phù Cát được thực hiện chặt chẽ nhưng rất thuận tiện. Các bước kiểm tra diễn ra nhanh gọn, cán bộ CA hướng dẫn rõ ràng nên hành khách không mất nhiều thời gian, tạo cảm giác yên tâm khi làm thủ tục”.

Còn tại Cảng hàng không Pleiku, công tác bảo đảm ANHK cũng được triển khai đồng bộ. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát theo quy trình, lực lượng làm nhiệm vụ chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ hành khách để giữ ổn định trật tự khu vực nhà ga.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sỹ - cán bộ Đội ANHK Pleiku (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh), cho biết thực tế còn không ít hành khách chưa nắm rõ đầy đủ các quy định về đồ vật bị cấm, đồ vật nguy hiểm khi đi máy bay. Do đó, chúng tôi tăng cường giải thích, hướng dẫn cụ thể ngay tại khu vực kiểm tra, vừa bảo đảm yêu cầu an ninh theo cấp độ tăng cường, vừa tạo sự thông suốt, thuận lợi cho hành khách trong quá trình làm thủ tục.

Không dừng lại ở khu vực nhà ga hành khách, lực lượng ANHK còn tăng cường tuần tra, giám sát tại các khu vực hạn chế và khu vực công cộng trong cảng. Từ hàng rào bảo vệ, sân đỗ tàu bay, bãi đỗ phương tiện, các tuyến đường nội cảng đến các vị trí kỹ thuật trọng yếu đều được kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ, bảo đảm không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Chủ động, hiện đại trong bảo đảm an toàn hàng không

Sau khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm ANHK từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số mặt công tác phù hợp giữa tính chất nghiệp vụ của ngành Công an với bảo đảm chất lượng dịch vụ hàng không.

Lực lượng an ninh hàng không dò kim loại bằng thiết bị cần tay đối với hành khách khi qua cổng an ninh. Ảnh: K.A

Một trong những định hướng trọng tâm được xác định là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm ANHK. Việc triển khai các giải pháp sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt khi làm thủ tục bay thông qua ứng dụng VNeID hoặc tại quầy thủ tục đã góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát an ninh.

Theo thượng tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trước yêu cầu ngày càng cao trong bảo đảm an ninh, an toàn bay, việc kết hợp chặt chẽ giữa con người, quy trình và công nghệ là giải pháp then chốt. “Chúng tôi tập trung chuẩn hóa thao tác nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là tại các khâu then chốt như kiểm soát khu vực hạn chế, soi chiếu và giám sát an ninh.

Cùng với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ để kiểm soát từ sớm, từ xa, bảo đảm mọi hoạt động tại cảng hàng không luôn nằm trong tầm kiểm soát” - Thượng tá Rơ Mah Nam nhấn mạnh.

Từ thực tiễn triển khai, công tác bảo đảm ANHK tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku đang từng bước chuyển từ yêu cầu “vận hành ổn định” sang hướng chủ động, hiện đại và bền vững. Việc kiểm soát theo cấp độ, cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng đã góp phần tạo nên “lá chắn” an ninh vững chắc, bảo đảm mỗi chuyến bay cất cánh và hạ cánh an toàn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển của hàng không dân dụng trong giai đoạn mới.