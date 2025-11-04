Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không

(GLO)- Chiều 4-11, tại bờ biển Nhơn Lý (thuộc phường Quy Nhơn Đông), Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không (SAREX) năm 2025.

Đồng chí Lê Anh Tuấn-Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban chỉ đạo SAREX 2025 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập. Dự diễn tập về phía tỉnh Gia Lai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo mô hình liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống tàu bay quốc tế gặp nạn trên khu vực ven biển Quy Nhơn, nhằm thực hành cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố trong vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Việt Nam.

Đây là cuộc diễn tập toàn diện gồm 2 giai đoạn vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy và diễn tập thực binh tại hiện trường.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo mô hình liên ngành - đa lực lượng, mô phỏng tình huống tàu bay quốc tế gặp nạn trên khu vực ven biển Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Trong đó, kịch bản giả định tình huống một máy bay B737 chở 120 hành khách bay ngang qua vùng trời Gia Lai thì phát hiện khói trong buồng lái. Tổ bay xin hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Phù Cát.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển hướng, máy bay bất ngờ mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar. Vị trí cuối cùng được xác định ở vùng biển Nhơn Lý.

Ngay khi sau khi nhận được thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương của tỉnh Gia Lai tìm kiếm tàu bay lâm nạn; tham gia cứu nạn trên không, trên bộ và trên biển; điều phối hoạt động trên không, trên biển.

Trực thăng tham gia cứu nạn trên không. Ảnh: H.P

Quá trình diễn tập, các lực lượng từ Bộ Quốc phòng, hàng không dân dụng, hàng hải, công an, y tế, cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung cuộc diễn tập đề ra.

Tàu thuyền được huy động để tham gia ứng cứu trên biển. Ảnh: H.P

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của Cục Hàng không Việt Nam, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng), cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị, hiệp đồng và tổ chức cuộc diễn tập.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của các lực lượng. Ảnh: H.P

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cũng khẳng định, thông qua cuộc diễn tập sẽ góp phần rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành công tác TKCN trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh; kiểm tra năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và điều hành công tác TKCN hàng không của hệ thống TKCN trong cả nước.

Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập. Ảnh: H.P

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác TKCN hàng không theo đúng khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và đánh giá năng lực hiệp đồng thực tế giữa các lực lượng.