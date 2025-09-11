Danh mục
Thời sự

Ban Chỉ đạo SAREX 2025 làm việc với tỉnh Gia Lai

ĐỨC HẢI
(GLO)-Chiều 9-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn-Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không năm (SAREX) 2025 đã có buổi làm việc trực tuyến với tỉnh Gia Lai để thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai cuộc diễn tập tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Dự và chủ trì buổi làm việc tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

45.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

SAREX 2025 là cuộc diễn tập quy mô cấp bộ của Bộ Xây dựng do Cục Hàng không Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn tập gồm 2 giai đoạn: vận hành cơ chế và thực binh (kết hợp lực lượng trên bộ, trên không và trên biển).

Mục đích là rèn luyện, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) trong vùng thông báo bay; kiểm tra năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, điều hành giữa các lực lượng và rà soát, hoàn thiện các quy định, kế hoạch, phương án về công tác TKCN hàng không. Đồng thời, giới thiệu và chứng minh với Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và các nước về khả năng bảo đảm dịch vụ TKCN của Việt Nam.

Theo kế hoạch, SAREX 2025 dự kiến được tổ chức đầu tháng 11-2025 tại khu vực biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nêu rõ: SAREX 2025 là cuộc diễn tập rất quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời với các tình huống thiên tai, sự cố xảy ra; nhất là trên lĩnh vực hàng không.

Trên cơ sở kế hoạch, kịch bản của Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương (trong đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị tổng chỉ huy các lực lượng cùng tham gia diễn tập) phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Ban Chỉ đạo SAREX 2025 trong quá trình tập luyện, góp phần cho thành công chung của cuộc diễn tập.

dien-tap-tim-kiem-cuu-nan-hang-khong.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cảm ơn tỉnh Gia Lai đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ Ban Chỉ đạo trong quá trình xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai để thống nhất, hoàn thiện kịch bản và chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn tập SAREX 2025 thành công và an toàn tuyệt đối.

