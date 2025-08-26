Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại phường Quy Nhơn Nam

(GLO)- Sáng 26-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương binh và người có công với cách mạng trên địa phường Quy Nhơn Nam.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Nguyễn Hải (khu phố 13), ông Lê Quang Cưu (khu phố 8), ông Mai Khắc Minh (khu phố 7), ông Nguyễn Văn Phi (khu phố 23) và ông Trần Văn Hoan (khu phố 1).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) thăm, tặng quà gia đình ông Trần Văn Hoan (khu phố 1, phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Trương Tuấn

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các thương binh, gia đình chính sách cho nền độc lập dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà cho gia đình ông Lê Quang Cưu (khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam﻿). Ảnh: Trương Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.