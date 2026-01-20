Gia Lai: Kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Tại Trung tâm thương mại phường Diên Hồng, công tác PCCC được Ban quản lý quan tâm đầu tư với hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ. Hiện trung tâm được trang bị 2 máy bơm chữa cháy, 4 bể chứa nước, mỗi bể có dung tích trên 100 m³, cùng gần 200 bình chữa cháy do Ban quản lý và các hộ kinh doanh tự trang bị. Lực lượng bảo vệ gồm 18 người, chia làm 3 ca trực, thường xuyên kiểm tra các ki-ốt, nhất là các hộ kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nổ; đồng thời duy trì tuần tra để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra tại Trung tâm thương mại Diên Hồng,

﻿phường Diên Hồng, Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Trước cao điểm Tết Nguyên đán, Ban quản lý trung tâm tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm như lấn chiếm lối đi, sử dụng điện không đúng quy định nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Bà Võ Thị Dung, tiểu thương tại trung tâm thương mại phường Diên Hồng cho biết: “Hầu hết các hộ kinh doanh đều ý thức chấp hành nghiêm quy định về PCCC. Ai cũng lo ngại cháy nổ vì lượng hàng hóa, tài sản tập trung rất lớn”.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận tình trạng một số tiểu thương thắp nhang trong ki-ốt, bày hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn, không bảo đảm khoảng cách an toàn chống cháy lan. Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 2-1-2026, một hộ kinh doanh quên tắt lò lửa trước khi ra về đã gây cháy. Rất may, Tổ bảo vệ đêm của Ban quản lý trung tâm thương mại kịp thời phát hiện, dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tại Công ty Bao bì Linh Khang, thuộc Cụm công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, công tác PCCC được doanh nghiệp chủ động triển khai đồng bộ. Công ty đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống đèn báo sự cố; bố trí nội quy, tiêu lệnh chữa cháy tại các khu vực sản xuất; đầu tư bể chứa nước và máy bơm phục vụ công tác chữa cháy, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông Võ Hồng Nhân - Giám đốc Công ty Bao bì Linh Khang cho biết: “Doanh nghiệp hoạt động liên tục 24/24 giờ, chia từ 2 đến 3 ca sản xuất nên công tác PCCC luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi ca đều bố trí người tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC do Công an tỉnh tổ chức; đồng thời kiểm tra định kỳ các thiết bị để bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định”.

Kiểm tra PCCC tại Công ty bao bì Linh Khang, thuộc Cụm công nghiệp Diên Phú,

﻿phường Diên Hồng, Gia Lai. Ảnh: Thúy Trinh

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, nhằm bảo đảm an toàn PCCC trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về PCCC và CNCH. Thượng tá Đậu Văn Huy - Phó Trưởng phòng PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: “Công tác kiểm tra tập trung vào việc tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở; tổ chức lực lượng thường trực; trang bị, bảo quản và sử dụng hiệu quả phương tiện chữa cháy, bảo đảm thực hiện nghiêm phương châm ‘bốn tại chỗ’. Đồng thời, đơn vị tiến hành tổng kiểm tra, rà soát phương tiện PCCC, kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm các phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố”.