Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý 2 trường hợp khai thác, vận chuyển đất cát trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 1 tháng qua, Công an xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi sử dụng xe độ chế khai thác đất, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn.

Theo đó, lúc 4 giờ 15 phút ngày 6-1, Công an xã Vĩnh Thịnh đã phát hiện ông T.M.T. (SN 1977, trú thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh) đang khai thác đất trái phép tại khu vực đất trống thuộc thôn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh).

khai-thac-dat.jpg
Công an xã Vĩnh Thịnh phát hiện ông T.M.T. khai thác đất trái phép. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, ông T. cho biết: Lợi dụng thời điểm rạng sáng đã điều khiển xe độ chế đến khu vực vắng vẻ để xúc trộm đất phục vụ mục đích san lấp đất cá nhân. Công an xã tiến hành tịch thu tang vật là 1 m3 đất và phương tiện vi phạm là xe độ chế 4 bánh. Ngày 14-1, Công an xã ban hành quyết định xử phạt ông T. số tiền 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 16-12-2025, Công an xã Vĩnh Thịnh phát hiện ông Đ.X.Q. (SN 1978, trú thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh) đang điều khiển xe độ chế vận chuyển 1,38 m3 cát xây dựng trên đoạn đường thuộc thôn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh) nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

tich-thu-phuong-tien.jpg
Hai xe độ chế bị lực lượng Công an tịch thu. Ảnh: ĐVCC

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Q. trình bày đã mua cát từ một cá nhân ở xã Vĩnh Quang vận chuyển về để phục vụ sửa chữa nhà cửa. Công an xã đã tiến hành tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đồng thời tham mưu UBND xã Vĩnh Thịnh ban hành quyết định xử phạt người này số tiền 400.000 đồng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Pháp luật

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

Pháp luật

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

null