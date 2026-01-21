Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý 2 trường hợp khai thác, vận chuyển đất cát trái phép

(GLO)- Trong 1 tháng qua, Công an xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp có hành vi sử dụng xe độ chế khai thác đất, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn.

Theo đó, lúc 4 giờ 15 phút ngày 6-1, Công an xã Vĩnh Thịnh đã phát hiện ông T.M.T. (SN 1977, trú thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh) đang khai thác đất trái phép tại khu vực đất trống thuộc thôn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh).

Công an xã Vĩnh Thịnh phát hiện ông T.M.T. khai thác đất trái phép. Ảnh: ĐVCC

Qua làm việc, ông T. cho biết: Lợi dụng thời điểm rạng sáng đã điều khiển xe độ chế đến khu vực vắng vẻ để xúc trộm đất phục vụ mục đích san lấp đất cá nhân. Công an xã tiến hành tịch thu tang vật là 1 m3 đất và phương tiện vi phạm là xe độ chế 4 bánh. Ngày 14-1, Công an xã ban hành quyết định xử phạt ông T. số tiền 2 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 16-12-2025, Công an xã Vĩnh Thịnh phát hiện ông Đ.X.Q. (SN 1978, trú thôn Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh) đang điều khiển xe độ chế vận chuyển 1,38 m3 cát xây dựng trên đoạn đường thuộc thôn Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Thịnh) nhưng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Hai xe độ chế bị lực lượng Công an tịch thu. Ảnh: ĐVCC

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Q. trình bày đã mua cát từ một cá nhân ở xã Vĩnh Quang vận chuyển về để phục vụ sửa chữa nhà cửa. Công an xã đã tiến hành tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đồng thời tham mưu UBND xã Vĩnh Thịnh ban hành quyết định xử phạt người này số tiền 400.000 đồng về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.