Pleiku: Gần 1.700 HS tham gia ngoại khóa “Em là hiệp sĩ giao thông-Nói không với tiếng pháo nổ”

Tại chương trình, Công an phường Pleiku phổ biến những quy định cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các câu hỏi, tình huống thực tế, sinh động. Đồng thời, học sinh còn được tuyên truyền về tác hại, nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng pháo nổ trái phép.
Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh có câu trả lời đúng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong buổi ngoại khóa.
Dịp này, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng trao phần thưởng cho 9 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ”.