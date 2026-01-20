Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Pleiku: Gần 1.700 HS tham gia ngoại khóa “Em là hiệp sĩ giao thông-Nói không với tiếng pháo nổ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-1, Công an phường Pleiku phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức chương trình ngoại khóa “Em là hiệp sĩ giao thông - Nói không với tiếng pháo nổ”, thu hút gần 1.700 học sinh các khối lớp tham gia.

can-bo-cong-an-phuong-pleiku-pho-bien-kien-thuc-co-ban-ve-luat-giao-thong-duong-bo-cho-hoc-sinh-truong-tieu-hoc-nguyen-van-troi.jpg
Cán bộ Công an phường Pleiku phổ biến kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an phường Pleiku phổ biến những quy định cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các câu hỏi, tình huống thực tế, sinh động. Đồng thời, học sinh còn được tuyên truyền về tác hại, nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng pháo nổ trái phép.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh có câu trả lời đúng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong buổi ngoại khóa.

Dịp này, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng trao phần thưởng cho 9 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ”.

trao-bang-khen-cho-hoc-sinh-dat-giai-tai-cuoc-thi-ve-tranh-dai-su-hoc-duong-chung-tay-phong-tranh-tai-nan-bom-min-vat-no.jpg
Trao phần thưởng cho các học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ”. Ảnh: ĐVCC
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

Pháp luật

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn vì liên quan vụ đánh bầu cua bị Công an phát hiện.

Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

Pháp luật

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

null