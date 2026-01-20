Pleiku: Gần 1.700 HS tham gia ngoại khóa “Em là hiệp sĩ giao thông-Nói không với tiếng pháo nổ”

(GLO)- Ngày 19-1, Công an phường Pleiku phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức chương trình ngoại khóa “Em là hiệp sĩ giao thông - Nói không với tiếng pháo nổ”, thu hút gần 1.700 học sinh các khối lớp tham gia.

Cán bộ Công an phường Pleiku phổ biến kiến thức cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, Công an phường Pleiku phổ biến những quy định cơ bản về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các câu hỏi, tình huống thực tế, sinh động. Đồng thời, học sinh còn được tuyên truyền về tác hại, nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng pháo nổ trái phép.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho các học sinh có câu trả lời đúng, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong buổi ngoại khóa.

Dịp này, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng trao phần thưởng cho 9 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Đại sứ học đường chung tay phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ”.