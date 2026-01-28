Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khởi tố 6 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng tại xã Chư Prông và Ia Tôr về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 17-1, Công an xã Chư Prông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra phòng ngủ tại nhà của Kpă Hông (SN 2003, trú tại làng Lân, xã Chư Prông).

cac-doi-tuong-tu-tap-su-dung-ma-tuy-tai-nha-cua-hong-anh-dvcc.jpg
Các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy tại nhà của Hông. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Hông cùng 4 đối tượng khác gồm: Rơ Lan Sốt (SN 2005), Siu Vụ (SN 2006), Siu Chiều (SN 2009), R.L.V. (SN 2010, cùng trú tại xã Chư Prông) đang “đập đá”.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một số tang vật liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, cả 5 đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy thông qua 1 tài khoản Facebook để về tụ tập sử dụng.

Điều tra mở rộng, các trinh sát xác định đối tượng Rơ Chăm Tuyen (SN 2009, trú tại xã Ia Tôr) chính là người đã bán ma túy cho nhóm của Hông. Khám xét nhà của Tuyen, lực lượng Công an thu giữ 2 gói nilon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá.

tuyen-trai-va-quyt-cung-4-doi-tuong-khac-da-bi-khoi-to-ve-hanh-vi-mua-ban-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-anh-dvcc.jpg
Tuyen (trái) và Quýt cùng 4 đối tượng khác đã bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: ĐVCC

Qua vận động, Tuyen đã đến Công an xã Ia Tôr đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tại cơ quan Công an, Tuyên khai trước đó đã bán ma túy cho Kpuih Quýt (SN 2004, trú tại xã Ia Tôr).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quýt, lực lượng Công an đã thu giữ hàng chục ống nhựa được hàn kín 2 đầu và 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy đá cùng các tang vật liên quan. Được vận động, đối tượng Quýt cũng đã đến Công an xã Ia Tôr đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 6 đối tượng Tuyen, Quýt, Hông, Sốt, Vụ, Chiều về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

