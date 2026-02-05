Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phương tiện vận tải dịp Tết, không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá

Ngày 31-12-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm TTATGT, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển (ảnh minh họa).

Các bộ, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung triển khai một số nội dung: Tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2026.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định... kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Điều tiết, phân luồng giao thông, không để phát sinh ùn tắc. Ảnh: Chu Dũng/HNMO

Ngành Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện vận tải, có kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm TTATGT và phòng-chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải, nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và hải đảo;

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn (trong đó có xe ô tô khách có giường nằm hai tầng), các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa và tại các nhà ga, sân bay, bến xe, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa; việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm dịch y tế biên giới theo hướng dẫn của ngành Y tế;

Thủ tướng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, cảng, bến thủy nội địa: kiên quyết không đưa phương tiện, người lái không bảo đảm điều kiện an toàn theo quy định vào kinh doanh vận tải; chú trọng phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ nơi xuất bến, chở đúng số người quy định, sắp xếp hàng hóa, hành khách phù hợp để không bị lệch trọng tâm, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn trên xe ô tô, mặc áo phao khi tham gia giao thông thủy...; giám sát chặt chẽ và yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe, bố trí dừng nghỉ hợp lý;

Rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông, bổ sung báo hiệu đường bộ (biển hạn chế tốc độ, gương cầu lồi, vạch kẻ đường, tiêu dẫn hướng, đinh phản quang...) bảo đảm khoa học, đúng quy chuẩn kỹ thuật, nhất là trên những tuyến đường miền núi, khu vực đèo dốc, trơn trượt, sương mù, tầm nhìn hạn chế; bố trí các điểm dừng nghỉ tạm thời trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư. Đồng thời, có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức Lễ hội xuân... nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Yêu cầu ngành Y tế và các địa phương bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu y tế, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông. Chủ động hướng dẫn và tăng cường phối hợp lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng-chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải, trên các chuyến bay, đoàn tầu và tại các khu dịch vụ của cảng hàng không, nhà ga, bến tàu, bến xe.

Tuyên truyền người lái xe "Tuân thủ quy định về tốc độ", "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Ảnh: Internet

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó chú trọng tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về TTATGT; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết; kế hoạch phục vụ vận tải; các bài học kinh nghiệm rút ra từ các vụ tai nạn giao thông vào các dịp lễ Tết các năm trước; kiên trì tuyên truyền đến đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và người dân về thực hiện các quy tắc giao thông an toàn "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô", "Tuân thủ quy định về tốc độ"...; tuyên truyền hỗ trợ quá trình thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT;

Biểu dương thông tin người tốt, việc tốt và các hành vi văn hóa giao thông tốt; thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thuỷ nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, Lễ hội.

Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ Lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền, bố trí nguồn lực để tổ chức trực theo chế độ 24/7; báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 14-2-2026 đến hết ngày 22-2-2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng sáu tháng Giêng năm Bính Ngọ) về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ 30 phút hàng ngày, báo cáo tổng hợp 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ gửi trước 14 giờ 30 phút ngày 22-2-2026.