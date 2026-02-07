Gia Lai: 4 đơn vị phối hợp hỗ trợ 16 gia đình đặc biệt khó khăn

16 gia đình đặc biệt khó khăn tại Gia Lai đã được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Ảnh: Công Minh

4 đơn vị gồm: Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk (đơn vị tổ chức); Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup (đơn vị tài trợ); Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Gia Lai (đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và truyền thông).

Đây là lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại Gia Lai đợt 1 với mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 23 triệu đồng/trường hợp. Trong đó có 13 trường hợp được hỗ trợ 1 lần; 3 trường hợp hỗ trợ dài hạn đến hết năm 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ dịp này là 214 triệu đồng.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk - trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sáng 7-2. Ảnh: Công Minh

Nhà báo Hoàng Thiên Nga - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk - cho biết: Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk là Quỹ từ thiện-xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định thành lập.

Đơn vị được Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup ủy quyền triển khai một số chương trình thiện nguyện ngoài địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có chương trình giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân, bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo, khó chữa, cần hỗ trợ điều trị khẩn cấp...

“Hy vọng với sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ và tốt đẹp này giữa 4 bên, chương trình sẽ tiếp tục phát triển, từ đó nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tây Nguyên được kịp thời nâng đỡ, tìm thấy hy vọng, nghị lực vươn lên để cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn” - nhà báo Hoàng Thiên Nga chia sẻ.