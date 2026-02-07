Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Gia Lai: 4 đơn vị phối hợp hỗ trợ 16 gia đình đặc biệt khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO) - Sáng 7-2, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, 4 đơn vị đã phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ 16 gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

2702788928035105025-489.jpg
16 gia đình đặc biệt khó khăn tại Gia Lai đã được hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Ảnh: Công Minh

4 đơn vị gồm: Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk (đơn vị tổ chức); Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup (đơn vị tài trợ); Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Gia Lai (đơn vị phối hợp cung cấp thông tin và truyền thông).

Đây là lần đầu tiên chương trình được thực hiện tại Gia Lai đợt 1 với mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 23 triệu đồng/trường hợp. Trong đó có 13 trường hợp được hỗ trợ 1 lần; 3 trường hợp hỗ trợ dài hạn đến hết năm 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ dịp này là 214 triệu đồng.

2702788928035105025.jpg
Nhà báo Hoàng Thiên Nga - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk - trao quà hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sáng 7-2. Ảnh: Công Minh

Nhà báo Hoàng Thiên Nga - nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk - cho biết: Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk là Quỹ từ thiện-xã hội do UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định thành lập.

Đơn vị được Quỹ Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup ủy quyền triển khai một số chương trình thiện nguyện ngoài địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có chương trình giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân, bệnh nhi mắc các bệnh hiểm nghèo, khó chữa, cần hỗ trợ điều trị khẩn cấp...

“Hy vọng với sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ và tốt đẹp này giữa 4 bên, chương trình sẽ tiếp tục phát triển, từ đó nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Tây Nguyên được kịp thời nâng đỡ, tìm thấy hy vọng, nghị lực vươn lên để cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn” - nhà báo Hoàng Thiên Nga chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tạo môi trường thuận lợi cho người nước ngoài

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người nước ngoài. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và khẳng định hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện trong tiến trình hội nhập.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Từ thiện

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null